Дмитрий Медведев предложил ЧВК "Вагнер" награду в размере 15 млн долларов за убийство министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Так полагает итальянская разведка, сообщает издание Il Foglio.

Согласно данным итальянской разведки, у "Вагнера" есть по крайней мере две ячейки в Европе: одна на Балканах, которая перемещается между Сербией и Албанией; другая в Эстонии.

Разведка считает, что Крозетто "заказали" из-за его недавних заявлений о значительном увеличении прибытия мигрантов морским путем из Северной Африки, утверждая, что ответственность за это несёт ЧВК "Вагнер", которая активно действует в ряде стран Африки.

Куратор ЧВК Евгений Пригожин отверг обвинения итальянского правительства, заявив, что "мы не в курсе того, что происходит с миграционным кризисом, мы не имеем дело с этим, у нас есть куча других проблем, которые нужно решить", и оскорбил Крозетто, назвав его "придурком и задирой".

Что касается Дмитрия Медведева, то он ранее назвал Крозетто "чудаком на букву м" за заявление о том, что военная помощь Запада Украине предотвращает Третью мировую войну.

В ответ министр обороны Италии заявил, что никогда не имел никаких предубеждений против России и в прошлом даже надеялся, что она сможет стать союзником Запада. "Я был не прав", - заявил министр.