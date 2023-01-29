Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что никогда не имел никаких предубеждений против России и в прошлом даже надеялся, что она сможет стать союзником Запада.

Об этом Крозетто написал на своей странице в Twitter.

"У меня никогда не было никаких предубеждений против России. Наоборот. Я даже был критически настроен в отношении некоторых подходов НАТО, которые я считал неоправданными. Я надеялся, что она могла бы стать союзником Запада. Я был не прав", - говорится в сообщении министра.

Это стало продолжением резонансного выступления Крозетто в пятницу на публичном мероприятии в Риме, где, обосновывая необходимость военной помощи Украине, глава Минобороны Италии заявил, что если российские танки дойдут до Киева и границ Европы, то начнется Третья мировая война.

Позже это вызвало резкую критику зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. "Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву "м"", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

В ответ на заявление Медведева советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его гопником.