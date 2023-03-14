Суд приговорил к 12 годам лишения свободы российского киллера, который планировал убийство министра обороны и руководителя ГУР Украины, а также некоего активиста.

Об этом сообщает СБУ.

По информации спецслужбы, за убийство каждого из них российские "кураторы" обещали вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч долларов.

Контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов спецподразделения "Альфа" задержали злоумышленника в результате многоэтапной спецоперации на территории Волынской области в августе 2022 года.

По данным следствия, фигурантом является житель Луганска, который в составе "ЛНР" активно участвовал в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

После полномасштабного вторжения он был завербован кадровым сотрудником русской военной разведки для проведения подрывной деятельности.

Напомним, также в самом начале войны в Ужгороде задержали диверсантов, которые готовили покушение на Владимира Зеленского. По данным спецслужб, под видом отряда территориальной обороны диверсанты должны были выдвинуться в Киев, и там устроить диверсии правительственном квартале, в том числе и покушение на Зеленского.