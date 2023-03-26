По Авдеевке Донецкой области нанесен ракетный удар. Есть попадание в две многоэтажки, предварительно без жертв.

Об этом сообщает в телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, россияне нанесли "ракетный авиаудар по двум многоэтажным домам".

Напомним, за минувшие сутки Авдеевка также подверглась обстрелу. Снаряды попали по территории четырех улиц и коксохимзавода.

Напомним, за сутки также россияне обстреляли Херсонщину, снаряды попали в жилые квартали и школу. Ранены 9 человек.

Также Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте.

Кроме того, Институт изучения войны рассказал, что происходит в районе Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 395-го дня войны. Бахмут остается эпицентром боевых действий, однако Залужный сказал, что обстановку вокруг города удается стабилизировать. Западные СМИ заявили, что РФ отказалась от планов дальнейшего наступления в Украине весной и сосредоточится на сдерживании наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время. Газета Wall Street Journal написала о проблемах с мобилизацией в Украине.

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