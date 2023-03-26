ВСУ отразили более 85 вражеских атак на нескольких направлениях. Сводка Генштаба
В воскресенье, 26 марта, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал утреннюю сводку с фронта.
Главное из сводки украинского Генштаба:
За сутки ВСУ отразили более 85 атак.
На Лиманском направлении - вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки.
В Бахмутском направлении - на Бахмут, а также в районах Богдановки и Предтечино.
На Авдеевском и Марьинском направлениях - против населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия и осуществляет обстрелы населенных пунктов.
Кроме того, авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян. Также украинские военные сбили вражеские БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".
Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.
Война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.
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