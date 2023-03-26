В воскресенье, 26 марта, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал утреннюю сводку с фронта.

Главное из сводки украинского Генштаба:

За сутки ВСУ отразили более 85 атак.

На Лиманском направлении - вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки.

В Бахмутском направлении - на Бахмут, а также в районах Богдановки и Предтечино.

На Авдеевском и Марьинском направлениях - против населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону действия и осуществляет обстрелы населенных пунктов.

Кроме того, авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян. Также украинские военные сбили вражеские БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 395-го дня войны. Бахмут остается эпицентром боевых действий, однако Залужный сказал, что обстановку вокруг города удается стабилизировать. Западные СМИ заявили, что РФ отказалась от планов дальнейшего наступления в Украине весной и сосредоточится на сдерживании наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время. Газета Wall Street Journal написала о проблемах с мобилизацией в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях на фронте за минувшие сутки.