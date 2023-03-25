В ВСУ объяснили, почему Генштаб ошибочно заявил о выходе россиян из Новой Каховки (левый берег Херсонской области).

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сказала, что за вывод войск приняли ротацию.

"Сначала это была массированная ротация, которая спровоцировала такое впечатление, что войска упаковываются и уходят. Но вышли одни подразделения и зашли другие", - сказала Гуменюк.

Она добавила, что россияне часто проводят ротации войск в населенных пунктах, которые прилегают к Днепру.

Напомним, 23 марта Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил о том, что Россия вывела войска из Новой Каховки, а за Бахмут идут позиционные бои.

В тот же день в Генштабе опровергли вывод войск России из Новой Каховки, назвав данные "некорректными".

Как сообщала "Страна", в Херсонской области за сутки под обстрелами погибли два человека, шестеро ранены.

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