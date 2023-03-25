За прошедшие сутки оккупанты 67 раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Стреляли из тяжелой артиллерии и "Градов". Херсон обстреляли семь раз, зафиксировано 23 прилета по жилым кварталам, частным и многоквартирным домам и по медицинскому учреждению.

Два человека погибли, шесть – получили ранения.

Как писала "Страна", 24 марта Херсон обстреляли 4 раза за сутки.

Напомним, что ВСУ пытаются зачистить от противника 20-30-километровую зону на левобережье Днепра в Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 395-й день. Мы следим за новостями 25 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 394-го дня войны. Появились свидетельства, что некоторые российские подразделения перешли реку, которая была линией фронта в Бахмуте. Самолеты С-35 обстреляли Одесскую область, используя в том числе российские аналоги американских планирующих бомб JDAM-ER. Американский советник Залужного заявил, что украинское контрнаступление шокирует весь мир. А европейские лидеры тем временем едут в Китай.

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Олеся Медведева в своем блоге приводит рассказы бойцов ВСУ о проблемах в армии.