Сегодня, 24 марта, армия РФ в очередной раз обстреляла Херсон, в результате чего пострадали мирные жители. Россияне ударили по плавням.

Об этом сообщает Херсонская ОВА в Telegram-канале.

"Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но, к сожалению, 55-летний мужчина скончался от осколочного ранения в грудь", - говорится в сообщении.

Еще один пострадавший 77-летний мужчина, получивший ранение конечностей и грудной клетки, его госпитализировали в медучреждение в состоянии средней тяжести. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую помощь.

Также российские военные обстреляли складское помещение. Возгорание быстро ликвидировали прибывшие по вызову спасатели.

Напомним, российские войска за минувшие сутки 74 раза обстреляли Херсонскую область из тяжелого вооружения и "Градов", выпустив 423 снаряда. В результате атак один человек погиб.

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