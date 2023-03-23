Херсонский журналист Константин Рыженко сообщает, что российские войска не уходили из Новой Каховки, как об этом заявил Генштаб ВСУ.

Об этом Рыженко написал в Telegram.

"Сегодня оттуда были обстрелы. Только что общался с информаторами оттуда, россияне продолжают там находиться. Конечно, очень хотелось бы, чтобы их там не было, но реальность, к сожалению, пока такова", – заявил журналист.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что по состоянию на вчерашний день армия РФ вывела из Новой Каховки свои войска.

Кроме того, "глава" назначенной РФ "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что "все российские военные в Новой Каховке, а равно и в других местах дислокации на левобережье Днепра, остаются на своих местах".

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