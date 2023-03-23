Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область.

Видео 23 марта опубликовано в телеграм-канале президента.

Президент посетил село Посад-Покровское на границе Херсонской и Николаевской областей. В селе из-за обстрелов повреждено много домов и объектов социальной инфраструктуры. Зеленский осмотрел местный "пункт несокрушимости" и один из мобильных домов, установленных в селе.

Также в ходе визита Зеленский обсудил ситуацию с обеспечением электроэнергией населенных пунктов Херсонской области. Обсуждалось возобновление электроснабжения на деоккупированных территориях и ремонт оборудования, разрушенного в результате российских обстрелов.

Зеленский провел координационное совещание по ситуации на Херсонщине. На нем обговорили актуальную ситуацию с безопасностью, восстановление поврежденной инфраструктуры области, разминирование деоккупированных территорий, восстановление электросетей.

Ранее Зеленский провел в Донецкой области совещание по вопросам безопасности в регионе и обстановке на фронте.

Возвращаясь с передовой на Донбассе, он побывал в кафе на заправке.

Тем временем война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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