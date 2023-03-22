В Офисе президента заявили, что сейчас - лучшее время активно действовать для потенциальных "протестных движений" в РФ.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Потенциальные "протестные движения" в РФ должны понять: именно сейчас - лучшее время активно действовать. Ордер МУС четко очертил новую позицию: Путин - военный преступник, и поэтому не имеет легитимности. Все его действия против протеста - исключительно дополнительные преступления. С соответствующими последствиями", - написал Подоляк.

Напомним, главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдан пожизненно. По его словам, он останется предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом или не будет передан суду и не будет оправдан.

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