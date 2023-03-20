Венгрия заняла особую позицию. Фото: dailynewshungary.com

Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза по поводу ордера Международного уголовного суда в Гааге на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, из-за вето Будапешта заявление от своего имени пришлось делать верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

"ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса подотчетности и привлечения российских лидеров к ответственности", - подчеркнул Боррель.

Утром 20 марта собственное заявление в поддержку решения суда было опубликовано министрами юстиции стран ЕС, а Венгрия отказалась подписывать документ.

Из-за позиции Будапешта в проекте выводов заседания Евросовета, которое состоится 23-24 марта, будет использована похожая на заявление Борреля формулировка. Однако лидеры некоторых государств могут настаивать на более жестких формулировках.

Сегодня главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ выдан пожизненно.

Между тем следственный комитет РФ открыл дела против руководства МУС, выдавшего ордер на арест Владимир Путина.

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