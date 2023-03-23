Президент Украины Владимир Зеленский побывал в кафе на заправке, которую посетил, возвращаясь с передовой на Донбассе.

Видео опубликовано в телеграм-канале президента.

В кафе продавец интересуется, сделать ли президенту кофе за деньги, на что тот отвечает утвердительно.

Затем посетители кафе и сотрудники устроили с президентом фотосессию.

Напомним, это не первый раз, когда пресс-служба президента отчитывается о подобного формата мероприятиях.

Так, в мае 2019 года Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото на заправке с шаурмой и заявил, что в ней нет ничего постыдного, а еще она помогает не "забронзоветь" и "не отрываться от людей".

А во время карантина Зеленский попил кофе с Ермаком и главой Минздрава Ляшко, нарушив антиковидные меры.

При этом окружение Зеленского, распивавшее кофе с президентом, оштрафовали на 17 тысяч каждого.

Ранее мы писали о том, что вчера Зеленский посетил позиции ВСУ под Бахмутом, пообщался с военными и вручил им награды.

Также сообщалось, что Зеленский провел в Донецкой области совещание по вопросам безопасности в регионе и обстановке на фронте.