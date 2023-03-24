В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 24 марта. Сообщается, что украинские войска отбили 38 атак на пяти направлениях.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. ВСУ отразили более 38 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях:

на Купянском и Лиманском – в районе Серебрянского лесничества и вблизи Гряниковки и Белогоровки;

на Бахмутском направлении – в Бахмуте и в районах Орехово-Васильевки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области;

на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском – в направлениях Керамика, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского и Победы Донецкой области;

2. На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ обороняется, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – без перемен.

3. Россияне нанесли 40 авиационных и 5 ракетных ударов, совершили более 20 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 16 ударов. ПВО сбила российские БПЛА "Шахед-136" и "Ланцет".

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