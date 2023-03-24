В Воздушных силах рассказали подробности ночной атаки россиян
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал детали ночной атаки российской армии.
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
"Началось все с вечера, когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59. Также атака продолжилась и с севера нашей страны", - заявил он, подтвердив прилет по Кривому Рогу.
Также Игнат прокомментировал взрывы в Сумской области, о которых вечером вчера писали местные паблики.
По его словам, около десяти самолетов Су-35 атаковали регион управляемыми авиационными бомбами.
"Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО. Таким образом более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области", - рассказал Игнат.
По его словам, "потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями".
Администрации на данный момент ударов не комментировали. Также информация об авиаударах по Сумской области отсутствует в утренней сводке Генштаба.
В то же время власти города Белополье заявили, что удар пришелся по их громаде.
Погиб один человек, еще один - в тяжелом состоянии (мужчине оторвало ногу), в сотне домов выбиты окна. Пострадал центр города и школа №4 (ее сторож погиб).
Напомним, ранее мы сообщали о последних новостях на фронте от Генштаба ВСУ.
Также писали, что ночью Херсон и область попали под обстрел.
Кроме того, сообщалось, что россияне обстреляли Харьковщину.