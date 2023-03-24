Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал детали ночной атаки российской армии.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Началось все с вечера, когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59. Также атака продолжилась и с севера нашей страны", - заявил он, подтвердив прилет по Кривому Рогу.

Также Игнат прокомментировал взрывы в Сумской области, о которых вечером вчера писали местные паблики.

По его словам, около десяти самолетов Су-35 атаковали регион управляемыми авиационными бомбами.

"Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО. Таким образом более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области", - рассказал Игнат.

По его словам, "потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями".

Администрации на данный момент ударов не комментировали. Также информация об авиаударах по Сумской области отсутствует в утренней сводке Генштаба.

В то же время власти города Белополье заявили, что удар пришелся по их громаде.

Погиб один человек, еще один - в тяжелом состоянии (мужчине оторвало ногу), в сотне домов выбиты окна. Пострадал центр города и школа №4 (ее сторож погиб).

Напомним, ранее мы сообщали о последних новостях на фронте от Генштаба ВСУ.

Также писали, что ночью Херсон и область попали под обстрел.

Кроме того, сообщалось, что россияне обстреляли Харьковщину.