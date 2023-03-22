В России прокомментировали удар по Одессе 21 марта, во время которого пострадал Иверский мужской монастырь УПЦ. Минобороны РФ утверждает, что вчера вечером был нанесен удар по аэродрому "Школьный" в Одессе, где якобы хранилась военная техника.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ, пишут российские СМИ

В Украине этого не подтверждали.

По сообщению Офиса президента и УПЦ попадание было в Свято-Иверский мужской монастырь. В УПЦ сообщили, что все храмы целые, только у них выбиты стекла, пострадала крыша жилого корпуса. Там проживало 15 человек, пятеро из них жили на 3 этаже, под самой крышей, но все остались живы.

По предварительным данным, было выпущено четыре ракеты X-59.

Также вчера вечером истребители армии России ударили по Одесской области. Был зафиксирован прилет в частный дом, ранены люди.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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