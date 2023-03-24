На войне погиб боксер из Херсонской области Максим Галиничев. В мае он отказался от участия в чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска.

Об этом сообщили в обладминистрации.

Во время службы Галиничев получил два ранения, а 10 марта погиб в боях в Луганской области.

Он выиграл "золото" на чемпионате Европы среди молодежи, был серебряным призером юношеских Олимпийских Игр 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы до 22-х лет 2021 года.

Напомним, что в мае прошлого года в Мариуполе погибли сразу два украинских боксера: чемпион мира по тайскому боксу и чемпион Украины по кикбоксингу Алексей Янин, который был военнослужащим "Азова"; и чемпион Киева по боксу Артем Моша.

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, будет ли контрудар под Бахмутом и готовят ли ВСУ атаку "роя дронов" для прорыва к Крым.