Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне до сих пор находятся в Новой Каховке.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

В украинском командовании заявили, что ранее размещенная им информация об уходе российских военных из города была обнародована ошибочно.

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Однако, мы непременно освободим и Новую Каховку", - говорится в сообщении.

Напомним, херсонский журналист Константин Рыженко заявил, что российские войска не уходили из Новой Каховки, как об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Кроме того, "глава" назначенной РФ "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что "все российские военные в Новой Каховке, а равно и в других местах дислокации на левобережье Днепра, остаются на своих местах".

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Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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