Около полуночи российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску – попали в промышленную зону. Обошлось без жертв. В Авдеевке снаряды попали по территории четырех улиц и коксохимзавода.

Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

В Кураховской громаде повреждены две двухэтажки в Остром и частный дом в Курахово.

На Горловском направлении один человек погиб в городе Часов Яр, еще один – в Северном Торецкой громады.

В Константиновской громаде повреждены два дачных дома в Константиновке и несколько домов в Предтечино.

На Лисичанском направлении в Звановском обществе повреждены 15 домов в Звановке и пять домов в Переездном. В Северске повреждено здание железнодорожного вокзала и несколько близлежащих частных домов.

Всего за сутки погибли двое жителей Донбасса, ранили еще одного.

Война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 395-го дня войны. Бахмут остается эпицентром боевых действий, однако Залужный сказал, что обстановку вокруг города удается стабилизировать. Западные СМИ заявили, что РФ отказалась от планов дальнейшего наступления в Украине весной и сосредоточится на сдерживании наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время. Газета Wall Street Journal написала о проблемах с мобилизацией в Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях на фронте за минувшие сутки.