Несмотря на постоянные обстрелы российских войск в Авдеевке остается почти 2 тысячи человек, которые отказываются выезжать. Гражданское население фактически живет в подвалах.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Враг осуществляет попытки штурмовых действий в районах Авдеевки и Марьинки. В Авдеевке россияне обстреливают жилые дома и хотят продавить нашу оборону с целью окружения города. Силы обороны держат фронт и дают достойный отпор. Штурмовые попытки врага разбиваются. Наши воины наносят россиянам ощутимые потери. В городе остается около 2000 человек, которые отказываются выезжать. Люди проживают в подвалах", - написал Тарнавский.

Он сообщил, что оккупанты ведут прицельный огонь по магазинам, центрам оказания помощи, а также по коммунальным предприятиям.

В Авдеевке отсутствует свет, вода и тепло уже почти год.

По его словам, последний раз свет в городе был 14 мая 2022 года.

Напомним, что по данным Генштаба, армия России штурмует Бахмут, Авдеевку, Марьинку и обстреливает Запорожье.

Также военная администрация города рассказывала, что выход из Авдеевки превратился в "дорогу смерти", но эвакуация населения продолжается.