За минувшие сутки россияне 49 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 210 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". В свою очередь Херсон армия РФ обстрелял 3 раза.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем телеграм-канале.

"13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, территорию и здание школы. К сожалению, есть пострадавшие - 9 человек получили ранения", - заявили в ОВА.

Также там добавили, что с деоккупированной территории Херсонской области эвакуирован 91 человек.

Война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 395-го дня войны. Бахмут остается эпицентром боевых действий, однако Залужный сказал, что обстановку вокруг города удается стабилизировать. Западные СМИ заявили, что РФ отказалась от планов дальнейшего наступления в Украине весной и сосредоточится на сдерживании наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время. Газета Wall Street Journal написала о проблемах с мобилизацией в Украине.

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