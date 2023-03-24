Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в пятницу, 24 марта, россияне обстреливают Марганец Днепропетровской области, а также Орловку и Первомайское в Донецкой области.

Об этом он сообщил в телеграм-канале.

В селе Первомайское ранена женщина, заявил он.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Сумской области два человека погибли, еще 9 ранены. Разрушены школа и дома.

Также мы писали, что россияне ударили по Херсону. Под обстрел попали плавни, есть погибший и раненый.

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.

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