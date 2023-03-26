В Авдеевке выключают мобильную связь и прекращают работу коммунальных служб.

Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"С сегодняшнего дня вывозим коммунальную службу. Прилетело недалеко от коммунальной службы. Все живы. Вывозим службу в несколько этапов. Также будем выключать мобильную связь, потому что в городе есть информаторы россиян. Еще пару дней и не будет возможности заряжать телефон. Еще пару дней и некому будет обслуживать генераторы и мобильную башню", - рассказал Барабаш.

Напомним, что Авдеевку в последнее время активно штурмуют россияне, пытаясь окружить город.

При этом российские военные сообщают о высоких потерях под Авдеевкой и заградотрядах, которые не дают отступить.

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