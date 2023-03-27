В Донецкой облгосадминистрации публикуют фото последствий обстрелов области. Вчера утром на Донецком направлении был совершен удар по Авдеевке, там повреждены отель и здание суда.

В течение дня окрестности Курахово обстреливались шесть раз, также под обстрелом Часовоярская и Звановская громады.

За сутки в области погиб 1 житель, ранены двое.

Как мы писали, в Донецкой области еще в 10 громадах хотят применить принудительную эвакуацию детей.

По данным Генштаба ВСУ, Россия сосредоточила основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.