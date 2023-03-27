В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 27 марта.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из сводке:

1. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

2. Отбита 41 атака россиян на направлениях:

Бахмутском – в районах Бахмута и Ивановского Донецкой области;

Авдеевском и Марьинском – в направлении Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области;

Купянском и Лиманском – в районах Синьковки и Белогоровки.

3. На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ обороняется, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – без перемен.

4. Россияне нанесли 7 авиационных и 10 ракетных ударов, совершили более 15 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 9 ударов. ПВО сбила российский БПЛА типа "Орлан-10".

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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