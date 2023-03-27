Украинское наступление начнется в ближайшие недели и остается уравнением с большим числом неизвестных.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Сообщается, что после нескольких месяцев поставок вооружений Украина готовится нанести контрудар "в ближайшие недели", и это "очень рискованная кампания, которая определит ход последующих сражений и возможных мирных переговоров".

Украине для успеха потребуется "сочетание навыков и удачи" чтобы найти и использовать слабые места противника.

Украинцы более мотивированы и в некоторых случаях лучше вооружены, в то же время у РФ "были месяцы, чтобы подготовиться".

Также Украина не сможет провести штурм в стиле НАТО, который предполагает массированную воздушную атаку авиацией и ракетами перед атакой, в частности, так делалось в Ираке.

У ВСУ есть лишь ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов для развертывания, и "Украина поэтому вряд ли будет рисковать ими в лобовой атаке на ожидающие российские войска", говорит адъюнкт-профессор боевых действий в Военном колледже армии США Джон Нагл.

Скорее всего, контрнаступление Украины начнется с крупной атаки или нескольких небольших атак с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования, включая ракеты и артиллерию.

После первоначального артиллерийского и ракетного обстрела украинские сухопутные войска будут продвигаться большими силами, пишет издание.

Здесь также есть разница с классическими стратегиями НАТО, ведь у Украины ограниченное число современных западных танков.

За фронтовой линией танков, вероятно пойдут французские колесные танки и американские бронемашины Bradley.

Пока вероятной целью наступления называют перерезание сухопутного коридора в Крым, но "Москва, предвидя такое нападение, потратила месяцы на строительство оборонительных укреплений в Запорожской области, что, по мнению некоторых аналитиков, может побудить украинцев вместо этого попробовать другое направление для основного удара", - пишет издание.

Напомним, президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего Валерия Залужного Дэн Райс заявил, что Украина готовит мощное контрнаступление, которое шокирует весь мир.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.