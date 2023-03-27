Президент Украины Владимир Зеленский, который побывал на позициях украинской армии в Запорожской области, провел совещание по ситуации в этом регионе.

Об этом сообщает телеграм-канал президента.

Обсуждалась оперативная обстановка и "готовность воинских частей и подразделений к выполнению задач по назначению".

"Заслушал информацию от областного руководства СБУ и Национальной полиции Украины. Работаем и контролируем все важные вопросы", - сообщил Зеленский.

Отметим, что Запорожская область называется экспертами и СМИ как одно из наиболее вероятных направлений контрнаступления украинских войск этой весной.

Недавно Зеленский заявлял, что Украина еще не готова к контрнаступлению.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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