В понедельник, 27 марта, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ранее побывал на позициях украинской армии в Запорожской области, посетил Днепровскую ГЭС в Запорожье и осмотрел недавние повреждения дамбы.

Об этом сообщил сам Гросси в Twitter.

"Сегодня в Запорожье состоялся богатый обмен мнениями о защите Запорожской АЭС и ее персонала. Днепровская ГЭС является неотъемлемой частью системы, обеспечивающей ядерную безопасность Запорожской АЭС. Владимир Зеленский показал мне недавний ущерб, нанесенный плотине", - сообщил Гросси в Twitter.

Напомним, что в планах Гросси также посетить Запорожскую атомную электростанцию, на которой вот уже 7 месяцев присутствуют эксперты МАГАТЭ, однако ситуация на объекте продолжает оставаться нестабильной.

На днях глава МАГАТЭ заявил о провале переговоров по созданию вокруг ЗАЭС демилитаризованной зоны.

Кроме того, мы сообщали, что поездка Гросси в Украину будет направлена на обеспечение поддержания и совершенствование регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на объекте. Предыдущая ротация, запланированная на февраль, была отложена почти на месяц и прошла в начале марта.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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