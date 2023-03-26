Гендиректор МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе приедет с визитом на Запорожскую атомную электростанцию.
Об этом говорится на сайте организации.
Это его второй визит на ЗАЭС - Гросси приезжал туда в начале сентября прошлого года. С того момента на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.
"Несмотря на наше присутствие на объекте уже семь месяцев, ситуация на Запорожской атомной электростанции по-прежнему остается нестабильной. Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды", - приводит МАГАТЭ слова Гросси, объясняющие причину визита.
"Я принял решение вновь посетить ЗАЭС, чтобы лично проверить, как изменилась ситуация с сентября и поговорить с теми, кто работает на станции в этой беспрецедентной и очень тяжелой обстановке", - добавил Гросси.
Вместе с ним на Запорожскую АЭС отправится новая группа экспертов агентства.
На днях глава МАГАТЭ заявил о провале переговоров по созданию вокруг ЗАЭС демилитаризованной зоны.
Кроме того, мы сообщали, что поездка Гросси в Украину будет направлена на обеспечение поддержания и совершенствование регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на объекте. Предыдущая ротация, запланированная на февраль, была отложена почти на месяц и прошла в начале марта.