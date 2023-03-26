Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе приедет с визитом на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом говорится на сайте организации.

Это его второй визит на ЗАЭС - Гросси приезжал туда в начале сентября прошлого года. С того момента на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.

"Несмотря на наше присутствие на объекте уже семь месяцев, ситуация на Запорожской атомной электростанции по-прежнему остается нестабильной. Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать сейчас, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды", - приводит МАГАТЭ слова Гросси, объясняющие причину визита.

"Я принял решение вновь посетить ЗАЭС, чтобы лично проверить, как изменилась ситуация с сентября и поговорить с теми, кто работает на станции в этой беспрецедентной и очень тяжелой обстановке", - добавил Гросси.

Вместе с ним на Запорожскую АЭС отправится новая группа экспертов агентства.

На днях глава МАГАТЭ заявил о провале переговоров по созданию вокруг ЗАЭС демилитаризованной зоны.

Кроме того, мы сообщали, что поездка Гросси в Украину будет направлена на обеспечение поддержания и совершенствование регулярной ротации экспертов МАГАТЭ на объекте. Предыдущая ротация, запланированная на февраль, была отложена почти на месяц и прошла в начале марта.