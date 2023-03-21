Минобороны России заявляет о попытке прорыва ВСУ на Запорожском направлении. Утверждается, что атака производилась силами до роты из района Новоданиловки под прикрытием дымовой завесы. Сообщается, что атака была отбита.

Украина не подтверждает этого инцидента. Ранее о нескольких атаках на участке Пологи-Орехов сообщали российские военные телеграм-каналы.

В последней сводке на них обратил внимание американский Институт изучения войны.

"Российские источники утверждают, что российские силы отразили боевые действия украинской разведки в Запорожской области. Российские блогеры утверждали, что российские силы отражали действия украинской разведки боем в районе Чаривного (20 км к западу от Орехова), Новоданиловка (5 км к югу от Орехова), Работино (15 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка (10 км к юго-западу от Орехова) в марте", - говорится в заявлении Института.

По его данным, военные паблики показывали кадры, на которых российские войска ведут бой против украинских войск в районе Работино и Орехова.

Сообщается, что "разведка боем украинских войск под Новоданиловкой вызвала необычайно большой отклик со стороны российских блогеров, несмотря на то, что такие действия часто происходят на других участках линии фронта".

Ранее мы писали о том, что разведка Британии оценила шансы россиян захватить Запорожье.

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