Служба безопасности Украины (СБУ) обезвредила агентурную группу ФСБ, которая корректировала удары по Краматорску и готовила ракетные удары по объектам Укрзализныци. В состав группы входило восемь местных жителей.

Один из них использовал для прикрытия удостоверение помощника действующего народного депутата Украины и журналиста.

Группа собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны, координаты стратегически важных мостов.

В "зоне особого внимания" находились маршруты движения военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, на которых разгружают вооружение ВСУ.

Также подозреваемые, по версии СБУ, разведывали локации складов с боеприпасами, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений украинских войск в прифронтовых районах Донецкой и Днепропетровской областей.

Контрразведчики СБУ задержали четырех подозреваемых. Еще четверо находятся на территории России.

Ранее СБУ заявила, что задержала двоих агентов РФ, один из которых - инженер-конструктор "Мотор Сичи".

Также СБУ заявляла о разоблачении одесской компании, которая поставляла РФ сырье для прицелов.

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Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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