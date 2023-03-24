СБУ задержала двоих агентов РФ. Один из них - инженер-конструктор "Мотор Сичи". Фото
СБУ сообщает о задержании двоих российских агентов, в числе которых был инженер-конструктор предприятия "Мотор Сич".
Об этом спецслужба сообщает на своем сайте.
Сообщается, что задержанные занимались разведывательно-подрывной деятельностью в Киевской и Запорожской областях.
По данным следствия, в начале февраля 2022 года их завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю.
По его указанию они разведывали места расположения украинских военных объектов и правоохранительных органов. А сотрудник "Мотор Сичи" был задержан во время фотографирования здания военного госпиталя.
Следствие считает, что передаваемая информация была нужна для нанесения ракетных ударов.
Обоим избрана мера пресечения - содержание под стражей.
Напомним, ранее также был отправлен под стражу экс-глава "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев.
СБУ подозревает его в коллаборационной деятельности и пособничестве России.