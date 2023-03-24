СБУ сообщает о задержании двоих российских агентов, в числе которых был инженер-конструктор предприятия "Мотор Сич".

Об этом спецслужба сообщает на своем сайте.

Сообщается, что задержанные занимались разведывательно-подрывной деятельностью в Киевской и Запорожской областях.

По данным следствия, в начале февраля 2022 года их завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Алтайскому краю.

По его указанию они разведывали места расположения украинских военных объектов и правоохранительных органов. А сотрудник "Мотор Сичи" был задержан во время фотографирования здания военного госпиталя.

Следствие считает, что передаваемая информация была нужна для нанесения ракетных ударов.

Обоим избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, ранее также был отправлен под стражу экс-глава "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев.

СБУ подозревает его в коллаборационной деятельности и пособничестве России.