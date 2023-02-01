Президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев сотрудничал с т.н "ДНР" и заплатил в "бюджет республики" 290 миллионов российских рублей.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Установлено, что после начала полномасштабного вторжения высокопоставленное должностное лицо осуществляло финансирование террористической организации "ДНР". В частности, из-за уплаты "налогов" и "сборов" в бюджет этого квазиобразования "бюджет ДНР" получил 290 млн российских рублей (т.е. около 140 млн грн)", - говорится в сообщении.

Также Богуслаев сотрудничал с предприятиями, которые с 2014 года находятся под контролем "ДНР" с целью поставок авиакоплектующих к предприятиям ВПК России, сообщает СБУ.

Во время обысков у него нашли медали, грамоты и почетные награды военно-политического руководства РФ.

Сам фигурант задержан еще в ноябре. СБУ арестовала имущество главы "Мотор Сич" Богуслаева почти на 1 млрд грн. В декабре Шевченковский райсуд Киева продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля.

Ранее глава СБУ Малюк допустил обмен арестованного экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, если тот даст "все показания".