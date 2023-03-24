На активы жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко наложен очередной арест на сумму в более 440 млн грн.

Об этом сообщили в СБУ.

Решение суда касается 6,8% акций ОАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании.

"Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля в Украине арестовали активы Марченко на более чем 5,6 млрд грн. Кроме того, были арестованы активы Марченко в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях.

Ранее сообщалось, что СБУ провела в Киеве 11 обысков у компаний, связанных с женой Медведчука. Самой Марченко объявили о подозрении. На фото с обысков СБУ продемонстрировала картины, скульптуры и антиквариат, найденные, видимо, у тех, кто проходит по делу в Киеве.

Также сообщалось, что суд арестовал 154 объекта имущества семьи Виктора Медведчука.

Кроме того, мы писали, что ФБР обыскало яхту Медведчука в Хорватии.