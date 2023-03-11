Бывший нардепа Виктор Медведчук в эфире российского ТВ рассказал о своем задержании СБУ в апреле прошлого года.

По его словам, он был задержан 18-00 12 апреля. Тем самым он опроверг бытовавшие тогда версии, что его задержали сразу после начала вторжения, а предъявили общественности только в апреле.

Также Медведчук рассказал, где было сделано его знаменитое фото в форме и в наручниках.

"Это кабинет начальника департамента контрразведки. Меня привезли в каком-то колпаке, потому и прическа такая. Когда его сняли – передо мной стоял Баканов (Иван Баканов, на тот момент - начальник СБУ - Ред.). До этого я был в мешке на цементном полу", - говорит Медведчук.

По его словам, физического насилия к нему не применяли, "но все остальное было". Несколько недель он провел в наручниках, которые не снимали ни днем, ни ночью, утверждает он.

Напомним, СБУ провела в Киеве 11 обысков у компаний, связанных с женой Медведчука, самой Марченко объявили о подозрении.

В январе этого года Верховная Рада лишила мандатов Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина.

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