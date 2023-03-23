СБУ заявляет, что разоблачила в Одессе компанию, которая поставляла в Россию сырье для производства лазерных прицелов.

"Компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, используемые в военно-промышленном комплексе России. Украинское предприятие – уникальное по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до более чем 90%. К примеру, на территории России местные заводы дают лишь 60% очистки.

Поэтому враг пытался сохранить контроль за украинской компанией. Для этого в 2022 году фактические владельцы учреждения, являющиеся гражданами России, формально перепродали ее активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент", - говорится в сообщении СБУ.

Название компании СБУ не раскрывает, но известно, что в Одессе находится один из крупнейших в мире производителей инертного газа неон - компания Cryoin.

В марте прошлого года СМИ писали о том, как война в Украине поставила под угрозу почти половину мирового рынка неона - ключевого ингредиента для производства чипов.

"От 45% до 54% мирового неона полупроводникового качества для лазеров, используемых для производства чипов, поступает всего от двух украинских компаний - Ingas и Cryoin", - писал тогда Reuters.

Ingas находится в Мариуполе, а Cryoin в Одессе.

Ранее СБУ заявила о ликвидации подпольных ячеек "компартии большевиков" в Киеве и шести областях Украины.

А двух жительнец Краматорска задержали за "слив" врагу позиций ВСУ под Бахмутом.