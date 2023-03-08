Служба безопасности Украины заблокировала 26 телеграм-каналов, в которых сообщали актуальные места раздачи повесток. У шести администраторов пабликов уже провели обыски, им готовятся вручить подозрения.

Об этом СБУ сообщает в своем Telegram-канале.

Силовики заявляют, что в группах призывали людей скрываться от военкомов и помогали уклонистам избегать мобилизации.

Заблокированы паблики, работавшие в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях. Суммарно на них было подписано более 400 тыс. пользователей.

Сообщается, что среди администраторов каналов были два владельца SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов "с использованием ботоферм".

Администраторам пабликов грозит по 10 лет тюрьмы.

Мы рассказывали про эти паблики еще в начале лета, когда они только появились. А сейчас, с усилением мобилизации, они получили второе дыхание. В таких группах пользователи делились друг с другом информацией о том, где появляются патрули и "обилечивают" проходящих мужчин.

Ранее мы писали, что в Раду вызывали представителей военного руководства из-за жестких методов мобилизации в Украине.

Также министр обороны Алексей Резников рассказал мобилизация в Украине не завершена, потому что мобилизационный план, введенный год назад, все еще не выполнен.