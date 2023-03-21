СБУ будет контролировать передвижение пассажиров в транспорте на международных и внутренних рейсах.

Соответствующий законопроект (№8146) приняла Верховная Рада.

Антитеррористический центр при СБУ будет иметь право получать от предприятий транспорта информацию о пассажирах и персонале. А на международных рейсах перевозчик будет обязан передать СБУ информацию о пассажирах.

Эту информацию СБУ будет предоставлять иностранным партнерам - "с целью противодействия перемещению лиц, причастных к террористической деятельности".

Нардеп Алексей Гончаренко заявляет, что документ был разработан для выполнения европейской конвенции о предотвращении терроризма.

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