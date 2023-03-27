Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой". Схема работала в управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Об этом сообщает спецслужба в телеграм-канале.

Участники схемы требовали деньги с представителей компаний, которые занимаются экспортом в рамках сделки. За взятки гарантировали беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов на продукцию, а за отказ платить "дань" угрожали затянуть бюрократические процедуры, говорится в сообщении.

С каждой тонны продукции они требовали у бизнесменов 40 центов.

СБУ задокументировала два эпизода получения почти 400 тысяч в гривневом эквиваленте посредником, которого привлекли для передачи взятки.

Напомним, ранее в Ассоциации международных экспедиторов Украины заявили о коррупции на "зерновом коридоре" в Одесской области. Там говорили, что водители продолжают платить взятки.

Ранее сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении "главе правительства "ДНР" за организацию вывоза украинского зерна в РФ. По данным спецслужбы, он среди прочего "отвечает за вывоз украинского зерна, угля и гранита из Мариупольского порта в страну-агрессор".