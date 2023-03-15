Глава правления Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко рассказал о коррупции на "зерновом коридоре" в Одесской области.

Об этом он сообщил в соцсети.

"Наши водители продолжают платить взятки, с зернового коридора, таможенники требуют 0,4$ за тонну и 1 тыс. долл. за коносаментную партию. Сумма кэша на суше минимум – 20 млн грн. Правоохранители от 2 до 4% от цены контракта за зерновые и растительное масло мотивируют тем, что все отдают на помощь (ВСУ - Ред.)", - пишет Виктор Берестенко.

По его словам, последний раз он подобное наблюдал в 2011 году.

Ранее сообщалось, что США давно озабочены проблемой коррупции в Украине.

Также западные СМИ писали, что Украина сделала два шага вперед в деле борьбы с коррупцией, но затем отступила на шаг назад.

Тем временем война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

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