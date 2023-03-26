За прошедшие сутки российская армия обстреляла приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под огнем оккупантов находились Купянск, Волчанск и другие города и села.

Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"В результате танковых обстрелов с. Тимофеевка Богодуховского района уничтожены жилой дом и хозяйственные постройки, еще 2 дома повреждены. Из-за обстрелов Волчанска из РСЗО также повреждены жилые дома", - написал Синегубов.

Кроме того, вчера в Шестаково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался мужчина 70 лет. От полученных травм он погиб.

Напомним, за сутки также россияне обстреляли Херсонщину, снаряды попали в жилые квартали и школу. Ранены 9 человек.

Также Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте.

Кроме того, Институт изучения войны рассказал, что происходит в районе Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 396-й день. Мы следим за новостями 26 марта в своем онлайне.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях на фронте за минувшие сутки.