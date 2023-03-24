В пятницу, 24 марта, россияне обстреляли частный сектор в городе Орехов в Запорожской области, один человек получил ранения.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в своем Telegram-канале

"Все утро прошло под обстрелами частного сектора, в результате чего возникло возгорание жилых домов. К счастью, специалистам ГУ ГСЧС удалось оперативно ликвидировать пожар, однако во время атаки местный житель получил ранения. Он доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сейчас фиксируют ущерб, который россияне нанесли мирным жителям Ореховщины.

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