В результате ракетного удара по Запорожью пострадали 34 человека: 29, в том числе три ребенка, госпитализированы. Один человек скончался в больнице.

Об этом сообщает полиция региона в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что разбор завалов разрушенных многоэтажек завершен.

Кроме того, в Запорожской областной военной администрации опровергли информацию, что на крыше одной из разрушенных многоэтажек находится несдетонировавшая ракета.

"С помощью аэросъемки нам удалось выяснить, что на самом деле на крыше – солнечная панель", – отметили в администрации.

Напомним, сегодня по Запорожью было выпущено 6 ракет, одна из ракет попала между двумя многоэтажками. В многоэтажках частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами находятся люди.

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