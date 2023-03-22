По предварительной информации, сегодняшний ракетный обстрел Запорожья был осуществлен из РСЗО дальнего действия, возможно, "Торнадо С".

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Надо понимать, что Запорожье это прифронтовой город, находится недалеко от линии боевого соприкосновения. По предварительным данным дежурных служб, это была реактивная система залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо-С". Это - реактивная артиллерия, она летит очень быстро: от пуска до попадания секунды фактически", - говорит Игнат.

Отметим, что дальность удара РСЗО "Торнадо-С" составляет до 120 км. Более простой версии "Торнадо-Г" - 40 км.

"Торнадо-С" презентуется россиянами как аналог американских РСЗО HIMARS.

А расстояние от ближайших позиций РФ до южной окраины Запорожья составляет порядка 30-35 км.

На данный момент количество пострадавших в результате ракетного удара по жилому сектору в Запорожье возросло до 33 человек. Всего госпитализированы 28 человек. Трое детей в возрасте 5,7 и 9 лет находятся в больнице с легкими ранениями. С тяжелыми ранениями у нас трое взрослых людей.

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