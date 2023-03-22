В Воздушных силах ВСУ рассказали, чем россияне нанесли удар по жилому сектору Запорожья
По предварительной информации, сегодняшний ракетный обстрел Запорожья был осуществлен из РСЗО дальнего действия, возможно, "Торнадо С".
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Надо понимать, что Запорожье это прифронтовой город, находится недалеко от линии боевого соприкосновения. По предварительным данным дежурных служб, это была реактивная система залпового огня дальнего действия, возможно, "Торнадо-С". Это - реактивная артиллерия, она летит очень быстро: от пуска до попадания секунды фактически", - говорит Игнат.
Отметим, что дальность удара РСЗО "Торнадо-С" составляет до 120 км. Более простой версии "Торнадо-Г" - 40 км.
"Торнадо-С" презентуется россиянами как аналог американских РСЗО HIMARS.
А расстояние от ближайших позиций РФ до южной окраины Запорожья составляет порядка 30-35 км.
На данный момент количество пострадавших в результате ракетного удара по жилому сектору в Запорожье возросло до 33 человек. Всего госпитализированы 28 человек. Трое детей в возрасте 5,7 и 9 лет находятся в больнице с легкими ранениями. С тяжелыми ранениями у нас трое взрослых людей.
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