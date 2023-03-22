По Запорожью сегодня около 12:00 было выпущено 6 ракет, тип которых в настоящее время устанавливается. Одна из ракет попала между двумя многоэтажками.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами находятся люди.

В многоэтажках частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна.

Взрывной волной и обломками повреждены другие расположенные рядом жилые дома, автомобили и объекты общественной безопасности. По последним данным, погиб один человек, 25 раненых.

Напомним, россияне сегодня нанесли массированный удар по Запорожью, под вражеским огнем оказались жилые дома, также остров Хортица.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний удар по жилому дому в Запорожье.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему его критикуют в Украине.