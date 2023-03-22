Сегодня, 22 марта, российские войска обстреляли Запорожье, снаряды попали в два девятиэтажных дома с мирными людьми. В больницах находятся 25 человек. 3 человека – в тяжелом состоянии, 19 – в среднем, 3 – в легком (из них двое детей), один человек погиб.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграм-канале.

По данным Куртерва, еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения. Одному из пострадавших детей 7 лет, второму - 9.

Информация о масштабах разрушения уточняется.

На месте работают спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы, медики, психологи, сотрудники соцзащиты, волонтеры, городская ассоциация шелтеров. Развернута палатка от городского совета, подъехали коммунальные автобусы.

По состоянию на 14:00 Куртев сообщил об одном погибшем, который находился в реанимации.

"К сожалению, один пострадавший человек, находившийся в тяжелом состоянии, погиб", - написал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Запорожья и показал видео удара российской ракеты по жилой многоэтажке.

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