Количество пострадавших в результате ракетного удара по жилому сектору в Запорожье возросло до 33 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Юрий Малашко, пишет 061.ua.

В частности, стало известно о еще одном ребенке, получившем легкие ранения.

"На данный момент у нас 33 пострадавших. Один человек погиб. Всего госпитализированы 28 человек. Трое детей в возрасте 5,7 и 9 лет находятся в больнице с легкими ранениями. С тяжелыми ранениями у нас трое взрослых людей. Есть информация, что в квартире, куда именно было попадание, могут быть люди. Предварительно, пожилая пара", - сообщил председатель ОВА Юрий Малашко.

По предварительной информации, обстрел был осуществлен из РСЗО дальнего действия.

Напомним, россияне сегодня нанесли массированный удар по Запорожью, под вражеским огнем оказались жилые дома, также остров Хортица.

По данным прокуратуры, по Запорожью сегодня около 12:00 было выпущено 6 ракет, тип которых в настоящее время устанавливается. Одна из ракет попала между двумя многоэтажками.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему его критикуют в Украине.