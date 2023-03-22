Журналисты пообщались с мужчиной, раненным во время вчерашнего ракетного удара по Свято-Иверскому мужскому монастырю в Одессе.

Соответствующее видео публикует "Суспильне".

57-летний Игорь Габров рассказал, что работает в монастыре сантехником и во время взрыва находился в келье.

"Сидел на кровати. Смотрю, в окне будто электрические звездочки. Тут взрыв. Меня с кровати сбросило. Вылетело окно. Посыпалась штукатурка", - рассказывает мужчина.

Он говорит, что чувствует себя хорошо, боли не чувствует. Врач добавил, что осколки от окна поранили мужчине лицо, в больнице ему наложили швы.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео дома в Одессе, поврежденного во время вечернего обстрела. Он сообщил, что россияне ударили по Одессе четырьмя ракетами, предварительно – X-59.

В УПЦ сообщили, что все храмы целые, только у них выбиты стекла, пострадала крыша жилого корпуса. Там проживало 15 человек, пятеро из них жили на 3 этаже, под самой крышей, но все остались живы.

Кроме того, сегодня в минобороны РФ заявили, что удар был нанесен по аэродрому "Школьный", где якобы хранилась военная техника. В Украине этого не подтверждали.

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему его критикуют в Украине.