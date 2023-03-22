В городе Ржищев Киевской области уже шестеро погибших в результате ночного удара беспилотником по общежитию.

Об этом сообщила спикер регионального управления ГСЧС Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде".

Ранее было известно о четырех погибших. Однако, по состоянию на 14:30, спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек.

Разбор завалов продолжается.

Напомним, ранее в ВСУ сообщили подробности о ночной атаке "Шахедов".

Война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему его критикуют в Украине.