В Запорожье из-под завалов многоэтажек, в которые россияне попали ракетами, спасатели достали двух собак.

Об этом сообщают ГСЧС и местные телеграм-каналы.

"Каждая жизнь важна! Маленькие "носики" также страдают от вражеских атак", - написали спасатели.

Также местные телеграм-каналы публикуют видео спасения еще одного пса, видно, что собака пережила сильный стресс и постоянно дрожит.

Напомним, в Запорожье от попадания ракеты в дом пострадали 33 человека. Известно об одном погибшем.

В ВСУ сообщили, что по предварительной информации, сегодняшний ракетный обстрел Запорожья был осуществлен из РСЗО дальнего действия, возможно, "Торнадо С".

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